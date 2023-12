Polizei ermittelt nach Dachstuhlbrand im Kreis Mettmann

Nach einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Mettmann laufen die Ermittlungen zum Brandhergang. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überprüften die Ermittler Zeugenaussagen, nach denen der Brand am Samstagabend im Obergeschoss des Hauses in einer ungenutzten Sauna ausgebrochen war. Die erste Etage des Obergeschosses brannte trotz aufwendiger Löscharbeiten vollständig aus, verletzt wurde aber niemand. Das gesamte Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wurde nach ersten Begutachtungen auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.