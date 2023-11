Polizei ermittelt gegen 15-Jährigen nach Attacke auf Pony

Nach der Attacke auf ein Pony in Harzgerode ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitag auf Anfrage. Dem Pony waren in dieser Woche zahlreiche Schnittverletzungen zugefügt worden, es musste eingeschläfert werden.

Außerdem ermittelt die Polizei gegen einen weiteren 15-Jährigen und einen 16-Jährigen, die in derselben Jugendeinrichtung im Ort gelebt hatten. Es werde auch ein Zusammenhang zu etwa 20 anderen Straftaten geprüft, sagte der Sprecher. In Harzgerode waren zuletzt unter anderem Autos und Verkehrsschilder beschädigt worden. Zunächst hatten die Mitteldeutsche Zeitung und die Magdeburger Volksstimme darüber berichtet.

Die drei Jugendlichen leben nach Angaben der Polizei inzwischen nicht mehr in der Jugendeinrichtung in Harzgerode. Sie seien in andere Bundesländer verbracht worden, so der Sprecher.