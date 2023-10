Polizei ermittelt 53-Jährige als Urheberin von Drohbriefen

Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Urheberin von Drohschreiben an das Amtsgericht Oldenburg im Kreis Ostholstein und andere ermittelt. Es handele sich um eine 53 Jahre alte Frau aus Heiligenhafen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Frau stehe im Verdacht, am 6. und 9. Oktober Briefe mit einem weißen Pulver an das Amtsgericht Oldenburg geschickt zu haben. Gleichlautende Briefe soll die Frau auch an die Privatadresse eines Gerichtsvollziehers, eine Anwaltskanzlei und eine Senioreneinrichtung in Bad Oldesloe geschickt haben, sagte die Polizeisprecherin.

In den Briefen hatte die Tatverdächtige nach Polizeiangaben gedroht, dass es sich bei dem Inhalt um den gesundheitsgefährdenden Stoff Anthrax handele. Eine Untersuchung durch die Feuerwehr Hamburg noch an den Einsatzorten habe jedoch ergeben, dass es sich um ein ungefährliches Gemisch aus Mehl und Backpulver gehandelt habe.

Nach jetzigem Kenntnisstand gebe es keine Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tat, sagte die Polizeisprecherin. Gegen die 53-Jährige wird jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Beleidigung ermittelt.