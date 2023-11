Polizei entdeckt professionelle Cannabisplantage

Mehr zum Thema

Fast 50 Säle und 800 Werke: Sammlung des Kunstpalasts öffnet Nach jahrelanger Schließung und großem Umbau steht der Kunstpalast in Düsseldorf vor einer spektakulären Neueröffnung. Vom 21. November an werden in 49 Sälen rund 800 Kunstwerke und Designobjekte vom Mittelalter bis zur Gegenwart neu präsentiert. Ausgewählt wurden die Arbeiten aus den rund 130.000 Sammlungsobjekten des städtischen Museums.

Hohe Strafe für Münster wegen Pyrotechnik im Pokal Drittligist Preußen Münster ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 106 950 Euro verurteilt worden. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Fans der Preußen hatten am 26. September vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München (0:4) Pyrotechnik in erheblichem Umfang gezündet. Der DFB sprach am Donnerstag von mindestens 15 Feuerwerksbatterien und mindestens 20 weiteren pyrotechnischen Gegenständen.