Polizei entdeckt illegale Cannabisplantage in Scheune

In einer Scheune in Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis ist eine illegale Cannabisplantage entdeckt worden. Die Ermittler fanden am Donnerstag rund 150 Hanfpflanzen sowie Ausrüstung für den Cannabis-Anbau, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und seine Wohnung von der Polizei durchsucht. Er kam in Untersuchungshaft.

Für den Betrieb der Cannabisplantage sollen mehrere zehntausend Kilowattstunden Strom illegal abgezweigt worden sein. Wurzelreste am Tatort deuteten den Angaben zufolge daraufhin, dass dort zuvor bereits Cannabis geerntet worden war.