Polizei-Einsatzzentrale im Bau: Notrufe künftig auch per App

Die Polizei Hamburg bekommt eine neue Einsatzzentrale. Innensenator Andy Grote (SPD), Polizeipräsident Falk Schnabel und der Geschäftsführer der städtischen Immobiliengesellschaft Sprinkenhof, Jan Zunke, legten am Mittwoch den Grundstein für das neue Gebäude. Der sechsstöckige Bau mit 8000 Quadratmetern Grundfläche entsteht in unmittelbarer Nähe zum Polizeipräsidium in Hamburg-Winterhude. Das Projekt soll rund 93 Millionen Euro kosten und Ende 2025 fertig sein.

Auch die Hamburger Feuerwehr soll dann über eine neue Leitstelle verfügen. Der Grundstein für den 100 Millionen Euro teuren Bau im Stadtteil Hamm wurde bereits im November 2022 gelegt.

Die beiden neuen Leitstellen sollen künftig nicht mehr nur telefonisch, sondern auch über Smartphone-basierte Apps oder Messenger-Dienste erreichbar sein, teilte die Polizei mit. So werde es möglich sein, auch Bild- und Videodateien in Echtzeit zu übermitteln. Hilfesuchende können mittels digitaler Standortübermittlung lokalisiert werden.

Die neue hochmoderne Einsatzzentrale ist eine kleine Revolution in der Notrufkommunikation und Einsatzsteuerung, sagte Grote. Hamburgs neuer Polizeipräsident Falk Schnabel versicherte: Unsere neue Polizeieinsatzzentrale wird ein Symbol für Innovation und Effizienz.