Polizei durchsucht Wohnungen: mutmaßliche Dealer in Haft

Nach Durchsuchungen im Großraum Stuttgart sind vier mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft gekommen. Es handelt es sich um eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 32 und 36 Jahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Sie wurden in Remseck, Asperg und Ludwigsburg festgenommen.

Bereits Ende Oktober hatten Ermittler die Wohnungen im Kreis Ludwigsburg, im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart durchsucht. Sie stellten mehrere Hundert Ecstasy-Tabletten, Marihuana, Amphetamin, Bargeld und zwei Teleskopschlagstöcke sicher. Im Vorfeld hatten sie gegen insgesamt acht Personen wegen unerlaubten Handels mit Rauschgift in nicht geringer Menge ermittelt.