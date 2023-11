Polizei durchsucht Schule während Bedrohungslage

Nach dem Alarm an einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese durchsuchen Einsatzkräfte derzeit das Gebäude. Schüler würden hinaus begleitet und mit Bussen zu einer Kaserne gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Von Verletzten ist mir bisher nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Es sollen demnach rund 1000 Schülerinnen und Schüler in dem Gebäude gewesen sein. Zwei Jugendliche oder Kinder sollen am Mittwochmittag mit einer Schusswaffe in der Schule gewesen sein und möglicherweise eine Lehrerin bedroht haben. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage, keiner Amoktat.