Polizei: Drifter nach Vorfällen auf Hoherodskopf im Visier

Der erste Schneefall am Wochenende hat Drifter auf den Hoherodskopf im Vogelsbergkreis gelockt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand eine Streife in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz insgesamt 45 Fahrzeuge und rund 80 Personen vor. Beim Driften übersteuern die Fahrer ihr Fahrzeug absichtlich - und nicht immer auf speziellen und dafür geeigneten Arealen wie Rennstrecken.

Mehrere Anrufer hätten sich bei der Polizei über lautstarke Driftaktionen auf dem Hochplateau beschwert, hieß es. Die Beamten trafen den Angaben zufolge vor Ort zwei Fahrzeug an, die gerade ihre Kreise zogen. Gegen die Fahrzeugführer seien Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Abgasverursachung mit Vorsatz eingeleitet worden, die mit jeweils 160 Euro geahndet würden, hieß es. Die Polizei kündigte an, auch in den kommenden Wochen verstärkt auf dem Hoherodskopf präsent zu sein und Verstöße konsequent zu ahnden.