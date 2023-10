Polizei: Drei Opfer des Baustellenunglücks sind Albaner

Bei drei der fünf Opfer des schweren Arbeitsunfalls in der Hamburger Hafencity handelt es sich nach Angaben der Polizei um Albaner, nicht um Bulgaren. Die Personalien zweier Todesopfer und des Schwerverletzten seien gesichert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der dpa. Bei den beiden anderen Todesopfern stehe die Feststellung der Personalien noch aus. Es gebe aber keine Hinweise, dass es sich um Bulgaren handele. Die Polizei widersprach damit Angaben der Stadtentwicklungsbehörde, die am Montag mitgeteilte hatte, dass es sich um Bulgaren handele.

Nach dem schweren Unfall am Montag wird das vierte Todesopfer nach Angaben der Feuerwehr voraussichtlich am Dienstagnachmittag geborgen. Ein fünfter Bauarbeiter war nach dem Unfall am Montag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Sein Zustand ist nach dpa-Informationen nach einer Notoperation in der Asklepios-Klinik St. Georg immer noch sehr kritisch. Zu ersten Informationen, sein Zustand sei stabil, hieß es in informierten Kreisen: Das stimmt nicht. Wir würden den Zustand als kritisch beschreiben. Der schwerstverletzte Bauarbeiter habe bei dem Unglück multiple Verletzungen erlitten.