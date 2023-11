Polizei: Brand in Bensheim vermutlich wegen Fahrlässigkeit

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bensheim ist laut Polizei vermutlich durch fahrlässiges Verhalten verursacht worden. Es gebe keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung, teilte ein Sprecher der Polizei Südhessen am Dienstag mit. Was genau das Feuer am vergangenen Donnerstag entfacht hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei den Löscharbeiten war eine Person tot geborgen worden. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass es sich dabei um eine 67-jährige Bewohnerin handelt. Um die Tote zweifelsfrei identifizieren zu können, müsse noch ein DNA-Abgleich abgewartet werden, sagte der Sprecher. Eine Obduktion habe Fremdverschulden als Todesursache ausgeschlossen.