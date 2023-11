Polizei bietet bei Derby Schutzraum im Stadion an

Mehr zum Thema

Mord in Stader Imbiss: BGH verwirft weitergehende Revision Der Mordprozess um die tödlichen Schüsse in einem Imbiss in Stade wird nicht abermalig am Landgericht Stade verhandelt. Der Bundesgerichtshof hat die weitergehende Revision des Angeklagten verworfen, wie aus einem Beschluss hervorgeht. Allerdings muss eine sogenannte Adhäsionsentscheidung, die den Anspruch auf Schmerzensgeld regelt, teils geändert werden. Bei einer Revision wird geprüft, ob das Recht im vorangegangenen Verfahren eingehalten wurde.