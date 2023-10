Acht Monate ist die Tat bereits her, doch bisher tappt die Polizei Berlin noch im Dunkeln. Nun wendet sie sich mit einem Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt den Dating-Betrüger? Zur Tat kommt es am Morgen des 22.1. dieses Jahres.

Es kommt zu einem Treffen in der Chausseestraße in Berlin. Das 34-jährige Opfer ahnt an diesem Sonntagmorgen vermutlich nichts. Jedoch rauben die Tatverdächtigen unter anderem Bekleidung und hochwertige technische Geräte, welche noch eine Zeit lang im Bereich der Kurfürstenstraße in Schöneberg geortet werden konnten. Das Opfer erleidet laut Polizei schwere Gesichtsverletzungen.

Kurz vor der Tat hatte der Beraubte Kontakt zu dem Gesuchten und dessen Komplizen über eine Dating-Plattform für schwule, bisexuelle und transsexuelle Männer aufgenommen. Das Foto des Tatverdächtigen ist sein damaliges Profilbild von dieser Plattform, auf welcher er unter dem Namen „dein Baby 20“ agierte.