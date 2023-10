Polizei beendet Konzert der rechten Szene in Gelsenkirchen

Mehr zum Thema

Messerstiche auf Beerdigung in Lippstadt: Festnahmen Auf einer Beerdigung in Lippstadt ist ein Familienstreit mit Kerzenleuchtern, Stühlen und einem Messer ausgetragen worden. Ein 26-Jähriger erlitt mehrere Messerstiche. Nach einer Operation im Krankenhaus befinde er sich nicht mehr in Lebensgefahr, teilten die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Dortmund am Samstagabend mit. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund ermittelt.