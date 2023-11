Polizei: 15 Verletzte bei Busunfall mit Schülern an Bord

Mehr zum Thema

Bewohner nach Feuer in Asylbewerberunterkunft in U-Haft Nach einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Oberbayern sitzt ein Bewohner der Einrichtung wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der 32 Jahre alte Afghane werde verdächtigt, das Feuer in dem Gebäude in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) absichtlich gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Ein Richter am Amtsgericht Traunstein habe deshalb am Mittwoch U-Haft wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes angeordnet. Die Hintergründe und das Motiv für die Tat seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.