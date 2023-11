„PoliTrend“: SPD auf historischem Tiefstand

Mehr zum Thema

Auffällig hoher Krankenstand: Spätsommer in Rheinland-Pfalz Nach Daten der Krankenkasse DAK haben sich zwischen Juli und September dieses Jahres ungewöhnlich viele Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz krankgemeldet. Im Schnitt seien es fast fünf Fehltage pro Person gewesen, teilte die Krankenkasse der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Krankenstand lag im dritten Quartal bei 5,4 Prozent, obwohl es keine Sommergrippewelle gegeben habe. Im Vorjahreszeitraum waren es 5,1 Prozent, das war laut DAK schon ein relativ hoher Wert gewesen.