Politikforscherin: Grüne in schwieriger Verhandlungsposition

Die Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève sieht die Grünen nach den Verlusten bei der Landtagswahl vor einer Herausforderung. Die Grünen wollen sicherlich in Regierungsverantwortung bleiben. Sie sind jedoch in einer schwierigen Verhandlungsposition, sagte die Professorin an der Justus-Liebig-Universität der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ergebnis der CDU sei indes ein großer Erfolg und eine Bestätigung für den amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein. Die CDU ist jetzt in einer sehr komfortablen Verhandlungssituation. Sie kann mit den Grünen oder mit den Sozialdemokraten eine mehrheitsfähige Regierung bilden, sagte de Nève. Diese Konstellation mit einer weiteren Option in der Hinterhand werde dazu führen, dass der kleinere Partner vermutlich schmerzhafte Zugeständnisse machen muss.

Nach dem Erfolg der Christdemokraten erwartet die Professorin, dass Boris Rhein künftig in der CDU Deutschland mehr Einfluss haben wird. Mit Blick auf die Verluste bei SPD und FDP sei Fakt, dass die Parteien unter der Krise der Ampel bundespolitisch leiden, erklärte de Nève. Die FDP habe überdies eine harte Konkurrenz mit drei anderen Parteien, die um die Stimmen der bürgerlichen Mitte kämpften, gehabt und es verpasst, mit einem eigenen Profil ausreichend sichtbar zu werden.

Den Erfolg der AfD sieht die Wissenschaftlerin vor allem in politischen Themen, insbesondere der Migrations- und Sicherheitspolitik, begründet, da die Arbeit der AfD-Fraktion und auch deren hessische Spitzenkandidaten in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sei.