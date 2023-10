Pokalspiele terminiert: VfB dienstags, Freiburg mittwochs

Mehr zum Thema

Lizenz erteilt: Karlsruher Erstliga-Volleyballer erleichtert Bei den Baden Volleys herrscht nach Abschluss des Bundesliga-Lizenzierungsverfahrens Erleichterung. Wir freuen uns sehr, dass mit der Lizenz nun alles in trockenen Tüchern ist, sagte der Sportliche Leiter des Karlsruher Erstliga-Aufsteigers, Diego Ronconi, in einer Clubmitteilung vom Freitag. Die wirtschaftlichen Vorgaben zu erfüllen, war ein hartes Stück Arbeit. Diese wird aber weitergehen, denn der Weg vom Aufsteiger mit «Welpenschutz hin zu einem soliden Erstligisten ist ein steiniger.»