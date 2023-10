Pokalspiel des FC Bayern in Saarbrücken stark gefährdet

Mehr zum Thema

Niedrigere Gaspreise drücken auf Bilanz von Wintershall Dea Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hat im dritten Quartal vor allem niedrigere Gaspreise zu spüren bekommen. In den drei Monaten von Juli bis Ende September brach der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (Ebitdax) im Jahresvergleich um 53 Prozent auf 964 Millionen Euro ein, wie die BASF-Mehrheitsbeteiligung am Montag in Kassel mitteilte. Die Fördermenge fiel wegen ungeplanter Wartungsarbeiten in zwei Gasfeldern in Norwegen leicht ab. In den Zahlen ist das Russland-Geschäft nicht mehr enthalten, weil sich Wintershall Dea aus dem Land zurückziehen will.

Autofahrer missachtet Vorfahrt und erfasst Radfahrerin Eine Radfahrerin ist in Hamm am Rhein (Kreis Alzey-Worms) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer soll auf einer Vorfahrt die Kreuzung missachtet und die 70-jährige Frau erfasst haben, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Sie sei nach dem Zusammenstoß am Freitag gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand demnach aber nicht.