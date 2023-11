Pokal: SSC Palmberg Schwerin scheitert an Vilsbiburg

Mehr zum Thema

Sandaufspülung an der Ostseeküste vor Neuhaus An der Ostseeküste vor Neuhaus (Landkreis Vorpommern-Rügen) laufen Ende November umfangreiche Küstenschutzarbeiten an. Dabei wird die sogenannte Landesküstenschutzdüne (LKSD) auf einer Länge von 1,7 Kilometern durch die Aufspülung von rund 330.000 Kubikmetern Sand verstärkt, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte.