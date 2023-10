Pokal-Festtag für HSV-Torwart Matheo Raab

Mehr zum Thema

Jugendherberge als Unterkunft für Geflüchtete hergerichtet Die Stadt Schleswig hat die Jugendherberge als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete hergerichtet. Die ersten rund 40 Bewohner sollen am 13. November einziehen, sagte der Integrationsbeauftragte der Stadt, Haidar Chahrour, am Montag. Bisher hätten die Geflüchteten direkt in private Mietverhältnisse gebracht werden können. Aber nun gebe es keinen freien Wohnraum mehr. Daher wurde die Jugendherberge an die Bedürfnisse der Unterzubringenden angepasst. So gibt es in der alten Großküche beispielsweise nun mehrere Kochstellen und Kühlschränke, damit sich die Geflüchteten selbst versorgen können. Mehrbettzimmer sollen mit maximal zwei Menschen belegt werden.

Feuerwehr kommt über Stunden nicht an Opfer ran Die Feuerwehr ist nach dem schweren Arbeitsunfall in der Hamburger Hafencity über Stunden nicht an die Opfer herangekommen. Inzwischen seien zwei Tote aus den Trümmern gezogen worden und in die Rechtsmedizin gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Der dritte Tote werde derzeit geborgen. Zuvor war bereits ein lebensbedrohlich Verletzter in ein Krankenhaus gebracht worden. Mindestens ein weiterer Bauarbeiter werde noch vermisst.