Zurück in den USA muss sich die Mutter zuerst im kalifornischen San Diego wegen einer schweren Infektion behandeln lassen.

Heute geht es Kimberly zwar gesundheitlich besser, doch Hilfe von außen kann sich nach den zurückliegenden Erfahrungen wohl nicht erwarten. Von den amerikanischen Behörden habe es nach den fatalen Operationen in Mexiko jedoch keine Hilfe oder Rückendeckung gegeben, beklagt sich die Familie in der Öffentlichkeit.



„Die Polizei in San Diego hat uns nur ausgelacht (…)“, schilderte die Tochter im Interview. Also sind Mutter und Tochter weiterhin gezwungen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Lese-Tipp: Drei Jugendliche sterben an Sekundärinfektion - wie groß ist die Gefahr nach einer Grippe?