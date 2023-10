Sie berichten, dass am Samstagabend am Flughafen plötzlich Panik ausgebrochen sei. Ohne Vorwarnung seien schreiende Menschen in das Terminal gerannt. „Wir dachten, die Hamas ist irgendwie hier“, erinnert sich Fabian in einer Sprachnachricht an RTL. „Wir sind alle um unser Leben gelaufen in den Bunker runter.“ Alle hätten dann in einem Saferaum unter dem Flughafen ausgeharrt, bis sich die Lage etwas entspannte. Ein Israeli habe den Freunden erzählt, dass wieder Raketenbeschuss gegeben habe.

Seitdem sei es ruhig geblieben am Flughafen. Die drei Urlauber aus NRW fühlen sich dort vorerst sicher und verlassen das Gebäude nicht. Die letzte Nacht hätten sie auf dem Boden geschlafen und sie rechnen damit, dass sie auch die nächste dort verbringen werden. „Die Ungewissheit nervt uns einfach“, sagt Fabian. Sie hoffen jetzt, dass die Bundesregierung den festsitzenden Deutschen irgendwie hilft. Sie würden am Flughafen immer wieder Landsleute treffen – Urlauber wie sie selbst, aber auch Studenten, Deutsche, die in Israel arbeiten. Und keiner wisse, wie es jetzt weitergehen soll.

