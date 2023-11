Pleite gegen 1860: Saarbrücken wartet weiter auf Befreiung

Mehr zum Thema

United Internet wird etwas optimistischer Der United-Internet-Konzern sieht nach den ersten neun Monaten die Chance auf etwas mehr Gewinn im Tagesgeschäft als ursprünglich erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2023 leicht über dem Vorjahreswert von rund 1,27 Milliarden Euro liegen, wie die Mutter von 1&1 und Ionos am Freitag in Montabaur bekannt gab. Bislang hatte Konzernchef Ralph Dommermuth mit einer Stagnation gerechnet. Die Ziele für Umsatz und Investitionsausgaben bestätigte United Internet, die Mobilfunktochter 1&1 blieb ebenfalls bei ihrer Prognose.