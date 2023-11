Die PlayStation 5 bei Amazon markiert die Spitze aller Konsolen-Angebote am Black Friday. Womöglich könnten eBay oder Sony mit ähnlichen Deals nachziehen. Das Problem: Die Nachfrage ist nach wie vor groß, und alle Modelle sind in Windeseile vergriffen. Wer also jetzt schon einen Deal erblickt, sollte lieber schnell zugreifen. Manchmal nützt das Warten dann doch nichts, wenn am Ende kein besseres Angebot eintrudelt.