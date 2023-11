Die PlayStation 5 in Disc-Version im Bundle mit FC 24* (ehemals Fifa) ist ebenfalls für einen Spitzenpreis von 479,99 Euro zu ergattern. So günstig gab es das Set aus Konsole und Spiel bislang selten. Erst vor einigen Tagen offerierte o2 mit einer Aktion für das Set den absoluten Rekordpreis und senkte den Preis des Bundles um weitere 30 Euro – das Angebot war aber schneller vergriffen, als wir gucken konnten. Mit 479 Euro bei Amazon seid ihr noch immer gut dabei, vorausgesetzt, ihr mögt Fußball.

Alleine kostet das Spiel 50 Euro. Umgerechnet springt bei Amazon die PS5 also für ca. 430 Euro raus, ein genauso guter Preis für die beliebte Konsole wie bei Media Markt. Der Black-Friday-Deal ist also nicht zu verachten. Im Vergleich: Die rar gesäte Disc-Version der PS5 kostet in anderen Shops gerade 449 Euro. Das Sparpotenzial ist also groß. Bei anderen Shops wie Media Markt, Saturn & Co. ist das Bundle bereits zum gleichen Preis ausverkauft. Schnell sein lohnt sich!

Das PS5-Angebot im Überblick: