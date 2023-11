Die PlayStation 5 in Disc-Version im Bundle mit Spiderman 2* ist für einen Spitzenpreis von 499,99 Euro zu ergattern. Das ist zwar nicht der beste Preis aller Zeiten, lässt sich aber trotzdem sehen. Andere Shops wie Amazon und Otto verlangen 70 Euro mehr. Das Spiel von Insomniac Games ist weltweit erst am 20. Oktober erschienen und damit brandneu.

Alleine kostet das Spiel 72,90 Euro. Umgerechnet springt bei Media Markt die PS5 also für ca. 430 Euro raus, ein guter Preis für die beliebte Konsole. Der Black-Friday-Deal ist also nicht zu verachten. Im Vergleich: Die rar gesäte Disc-Version der PS5 kostet in anderen Shops gerade 449 Euro. Das Sparpotenzial ist also groß.

Das PS5-Angebot im Überblick: