Zum Black Friday gibt es die PlayStation 5 in der Standard-Version mit Laufwerk noch mit dem Spiel God of War Ragnarök von SCE Santa Monica Studio zum Aktionspreis. Da das Spiel regulär knapp 50 Euro kostet, gibt es die PS5 umgerechnet somit für ca. 450 Euro. Das ist immer noch ein solider Deal für alle diejenigen, die auf die Disc-Version der PlayStation nicht verzichten wollen. Gerade kostet allein die Standardversion 499 Euro bei eBay, Bei Amazon könnt ihr also nach wie vor etwas sparen, auch wenn das Angebot nicht an den Black-Friday-Deal der letzten Tage herankommt.