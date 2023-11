Platz unbespielbar: Gladaus Rückkehr vertagt

Das angesetzte Kreisoberliga-Punktspiel des Fußball-Vereins DSG Eintracht Gladau gegen die SG Güsen/Parey II ist am Samstag nicht angepfiffen worden. Die Begegnung wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt, sagte der Pressesprecher des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA), Robert Kegler, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der wegen Vorwürfen rechtsextremer Unterwanderung und Gewaltvorfällen am 8. November vom Spielbetrieb ausgeschlossene Verein sollte nun wieder unter strengen Auflagen am Spielbetrieb teilnehmen, nachdem das Verbandsgericht des Landesverbandes dem Eilantrag des Vereins am vergangenen Mittwoch stattgegeben hat.

Anfang November hatte FSA-Präsident Holger Stahlknecht klare Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen des Verbandes angeprangert. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt setzt damit ein klares Signal gegen Rechtsextremismus, wurde der ehemalige Innenminister von Sachsen-Anhalt in einer Mitteilung zitiert.

Eintracht Gladau darf am Spielbetrieb des KFV Jerichower Land vorläufig nur weiter teilnehmen, weil sich der Verein einem 16 Punkte umfassenden Auflagenkatalog verpflichtet hat. Unter anderem müsse der Verein seine Heimspiele der ersten und zweiten Herrenmannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Auf dem gesamten Sportgelände sowie bei Auswärtsspielen sind Fackeln gleich welcher Art, Fahnen, pyrotechnische Gegenstände untersagt. Spiele von Gladau sind vom FSA mit vier Schiedsrichtern aus der Landesklasse zu besetzen, zudem muss ein neutraler FSA-Beobachter einen Bericht über seine Wahrnehmungen erstellen. Die vorläufigen Anordnungen des Verbandsgerichts gelten bis zur abschließenden Entscheidung über den Verbandsausschluss, die zeitnah entschieden werden soll.