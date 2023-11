Wenn die Haare im Winter generell oft krauselig und spröde aussehen, kann das übrigens auch an der Kleidung liegen. Haare vertragen sich nicht so gut mit Pullovern und Schals, die viel Polyester enthalten. Der Grund: An dem synthetischen Material laden sich die Haare schneller auf. Besser sind hingegen natürliche Alternativen wie Mohair, Baumwolle und Alpaka.