Plakataktion soll Lehrkräften den Rücken stärken

Mit einer Plakatkampagne will die Landesregierung das Ansehen des Lehrerberufs verbessern und Lehrkräften den Rücken im Berufsalltag stärken. Von Donnerstag an sollen Plakate an 400 Standorten in Thüringen für mehr Wertschätzung von Lehrkräften werben und ihnen öffentlich Danke sagen, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Aktion ist Teil einer Kampagne, mit der das Land mehr Menschen für den Lehrerberuf gewinnen will. An den Schulen in Thüringen sind nach Angaben von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) fast 20.000 Lehrkräfte tätig. Anlass für die Plakataktion ist der Weltlehrertag am 5. Oktober.