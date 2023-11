Plädoyers im Mord-Prozess gegen junge Mutter verschoben

Das Landgericht Rostock verhandelt seit geraumer Zeit gegen eine junge Frau, die für den Tod ihres erst einjährigen Sohnes verantwortlich sein soll. Welche Rolle spielte ihre Alkoholsucht?

Nach einem Gutachten zur Alkoholabhängigkeit einer des Mordes an ihrem Kind angeklagten 24-Jährigen sind am Landgericht Rostock die geplanten Plädoyers verschoben worden. Die Gutachterin schloss am Mittwoch nicht aus, dass die Alkoholsucht der Angeklagten mitverantwortlich sein könne für die Vernachlässigung ihres einjährigen Sohnes.

Das Gericht will nun die schriftlichen Ausführungen des Gutachtens prüfen. Der nächste Verhandlungstag wurde auf den 28. November festgesetzt. Wann mit Plädoyers und Urteil gerechnet wird, ist noch nicht klar. Grundsätzlich wurde die 24-jährige Deutsche in einem vorherigen Gutachten als voll schuldfähig eingestuft.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, ihr einjähriges Kind dauerhaft nicht ausreichend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt und keinen Arzt konsultiert zu haben, als es krank wurde. Stattdessen habe sie ihren kleinen Sohn in ihrer Wohnung allein gelassen, um Zeit mit ihrem Freund zu verbringen.

Der Junge starb demnach im September 2021 infolge starken Durchfalls an einem Gerinnsel in den Lungenschlagadern. Die Angeklagte sagte während des Prozesses, sie sei damals vollkommen überfordert gewesen.