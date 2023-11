Pizzalieferant im Saalekreis mit Pfefferspray attackiert

Mehr zum Thema

Straßenbahn entgleist in Halle: Ursache weiter unklar Die Ursache für den Straßenbahnunfall am Donnerstagabend in Halle ist weiter unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Bahn im hinteren Bereich aus den Schienen am Franckeplatz gesprungen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Danach ist die Straßenbahn gegen einen Fahrleitungsmast gestoßen.

Jede fünfte Heizung in Sachsen-Anhalt jünger als fünf Jahre Mit dem Heizungsgesetz will die Ampel-Koalition in Berlin umweltfreundlichere Technik in die Heizungskeller bringen. Wie ist der Status quo in Sachsen-Anhalt?