Piwarz: Lage bei der Unterrichtsversorgung leicht verbessert

Plauener Theater wegen unklarer Gerüche evakuiert Wegen ungewöhnlicher Gerüche ist am Freitag das Vogtlandtheater in Plauen evakuiert worden. Betroffen waren 30 Menschen, wie die Stadtverwaltung informierte. Sie seien vom Rettungsdienst betreut worden, hätten aber nicht über Beschwerden geklagt. Bei Luftmessungen der Feuerwehr seien tatsächlich Auffälligkeiten festgestellt worden. Details konnte die Pressestelle des Rathauses nicht nennen. Die Polizei untersuche mögliche Ursachen, hieß es. Um Abhilfe zu schaffen, wurde die verunreinigte Luft aus dem Gebäude geblasen.