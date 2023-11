Pistorius besucht Warnowwerft

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am Mittwoch (ab ca. 10.20 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit die Marinearsenal-Werft in Rostock-Warnemünde. Dort nimmt er teil an der Unterzeichnung des Eckpunktepapiers für den geplanten privatwirtschaftlichen Bau von Konverterplattformen auf einer Teilfläche der Werft. Pistorius hatte am 21. September auf der Werft selbst grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

In den Konverterplattformen wird der Strom verschiedener Windräder gebündelt und für den möglichst verlustfreien Weitertransport zur Küste in Gleichstrom umgewandelt. Für die Produktion wollen die zur Meyer Gruppe gehörende Neptun Werft und das belgische Unternehmen Smulders eine Gemeinschaftsfirma gründen. Zur Unterzeichnung des Eckpunktepapiers wird auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet.