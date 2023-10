Das ging in die Hose!

Stellen Sie sich vor, Sie sind einkaufen und stehen an der Supermarktkasse – und die Schlange ist furchtbar lang. Gleichzeitig macht sich aber Ihre Blase bemerkbar, weil Sie unter Blasenschwäche leiden. Was tun? Die 29-jährige Michaela steckt vor kurzem in genau einer solchen Situation. Freundlich fragt sie den Lidl-Kassierer, ob sie die Personal-Toilette nutzen dürfe. Die Antwort: Nein. Und dann kommt es, wie es kommen muss… Die Reaktion von Lidl und ob es überhaupt unser gutes Recht ist, überall auf die Toilette gelassen zu werden – im Video! (ubr/vdü)

