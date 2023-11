Pilot wollte Flugzeug zum Absturz bringen – Joseph E.: „Ich dachte, dann wache ich auf"

Während des einstündigen Fluges sei in ihm die Überzeugung gereift, sich die Reise nur einzubilden, erzählt Joseph E. der New York Times. Und er drastische Maßnahmen ergreifen müsse, um aus dem vermeintlichen Traum zu erwachen. Der halluzinogene Zustand war dem 44-Jährigen zufolge auf den Verzehr der Pilze zurückzuführen. Er habe die Drogen gemeinsam mit seinen Freunden zum Gedenken an seinen besten Freund und Trauzeugen verzehrt: Dessen plötzlicher Tod im Jahr 2018 habe ihn in tiefe Trauer gestürzt und dazu veranlasst, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Die Polizei nahm Joseph E. nach der Landung fest. Er wird des versuchten Mordes in 83 Fällen beschuldigt – für jeden Passagier und die Besatzungsmitglieder der Maschine. (bst)