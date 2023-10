Pietro Lombardi verrät: „Das wär’ für mich ein Trennungsgrund“

Auf der Zugfahrt nach Hause kommt bei Pietro Lombardi am Sonntagabend (1. Oktober) offenbar Langeweile auf. Um sich die Zeit zu vertreiben, fordert der DSDS-Star seine Instagram-Community auf: „Könnt mir gerne Fragen stellen.“ Da müssen seine zwei Millionen Anhänger nicht lange überlegen und nehmen den Sänger so richtig in die Mangel.

Ein neugieriger Fan will wissen, ob Pietro es als Fremdgehen empfinde, wenn er mit einer anderen Frau als seiner Laura Maria Rypa (27) schreibe. Darauf antwortet der Sänger ganz offen: „Kommt darauf an, ob man die Person kennt oder nicht.“ Sei dies nicht der Fall und passiere der Online-Plausch hinter dem Rücken des Partners, würde Pietro Konsequenzen ziehen: „Das wär’ für mich safe ein Trennungsgrund.“

