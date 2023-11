„Bei uns wurde gerade versucht einzubrechen“, mit diesen Worten meldet sich Pietro Lombardi bei Instagram. Er klingt geschockt, findet kaum Worte.

Kein Wunder: Zuerst habe es nur ein paar Mal geklingelt. Klar, schließlich war ja auch Halloween. Da klingeln Kinder traditionsgemäß an den Türen in der Nachbarschaft und hoffen auf Süßigkeiten: „Wir haben nicht aufgemacht, weil wir einfach unsere Ruhe haben wollten“, berichtet Pietro. „Wir sind dann hoch ins Schlafzimmer, weil wir einen Film schauen wollten, erzählt der 31-Jährige seiner Community.“



Und dann folgte der Schock. Nur ein paar Minuten später sei die Aktion losgegangen. Plötzlich sei es laut geworden. „Wir hören nur PAM PAM PAM“, so Pietro. Grund genug für den Sänger herunterzurennen und nachzusehen, was los ist. Und dann der Horror: Fremde Menschen am eigenen Heim. „Ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen.“ Wie soll man in so einer Situation bloß reagieren?



