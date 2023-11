Picasso, Warhol und neue Talente: Art Cologne beginnt

Mehr zum Thema

Zahlreiche E-Bikes gestohlen: 60-Jähriger festgenommen Die Polizei hat in Münster einen 60-Jährigen festgenommen, der zahlreiche E-Bikes und E-Bike-Akkus gestohlen haben soll. Der Mann sei auf frischer Tat festgenommen worden, als er mit einem Schraubendreher E-Bike-Akkus aus abgestellten Fahrrädern herauszuhebeln versuchte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei einer Hausdurchsuchung stießen die Beamten laut der Mitteilung auf knapp 70 gestohlene Räder - meist E-Bikes - und rund 80 E-Bike-Akkus.