Philips-Ambilight-TV im Angebot: Dieser Deal strahlt

Der Philips Fernseher 65PUS8897 zeigt auf seinem 65-Zoll-Bildschirm Bilder in 4K in Ultra-HD und Dolby Vision. Die exklusive Ambilight-Technologie aus dem Hause Philips verleiht den Bildern laut Hersteller noch mehr Tiefe. Die LEDs an der Rückseite des Fernsehers werfen die Farben der abgespielten Bilder simultan an die dahinter liegende Wand. So wird nicht nur das Fernsehbild optisch erweitert, es entsteht zudem ein atmosphärisches Licht im gesamten Raum.