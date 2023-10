Plein machte mit gerade mal Anfang 20 seine erste Million. Dennoch stehe Familie für den Designer an allererster Stelle. „Ich habe in den letzten 25 Jahren viele Erfolgsgeschichten geschrieben – ich habe ganze Branchen unterbrochen und ich habe ein Vermächtnis für meine Marke auf der ganzen Welt aufgebaut“, schrieb er auf Instagram. „Aber dieses Bild zeigt den größten Erfolg meines Lebens – Familie – es dreht sich alles um die Kinder.“

Alle weiteren News rund um die Geburt von Philipp Pleins Baby gibt es in voller Länge am Samstag bei GALA um 17.45 Uhr auf RTL und bei Exklusiv Weekend am Sonntag um 17.45 Uhr. (mja/dga)