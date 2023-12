Philharmoniker streamen Silvesterkonzert in 350 Kinos

Mehr zum Thema

Rollstuhl im Gleisbett: Verspätungen bei S-Bahn in Berlin Wegen eines Gegenstandes im Gleisbett des Bahnhofes am Alexanderplatz ist es am Donnerstagnachmittag zu Verspätungen bei der Berliner S-Bahn gekommen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Rollstuhl, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Der Rollstuhl sei aber wieder aus dem Gleisbett entfernt worden. Dennoch habe es im nachfolgenden Verkehr zahlreiche Verspätungen gegeben. Es pendelt sich wieder ein, sagte die Sprecherin.

Erster Fall von Geflügelpest in Brandenburg in diesem Herbst In einem Betrieb im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist der erste Fall von Geflügelpest in Brandenburg in diesem Herbst nachgewiesen worden. Wie das Ministerium für Soziales und Gesundheit am Freitag in Potsdam mitteilte, wurde der Geflügelpesterreger H5N1 bei Puten bestätigt. Auf Anweisung des Veterinäramtes seien rund 11 500 der Vögel getötet worden. Es handele sich um die Tiere, bei denen es möglicherweise einen Kontakt mit den infizierten Puten gegeben habe, teilte ein Sprecher mit.