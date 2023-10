Pflanzliche Alternativen als Trend auf Messe Anuga

Mehr zum Thema

„Cold Case“ Claudia Ruf: Nur ein DNA-Verweigerer Beim aktuellen Massen-Gentest im Mordfall Claudia Ruf hat nur einer der rund 200 Angeschriebenen die Abgabe seiner DNA verweigert. In seinem Fall sei inzwischen ein Gerichtsbeschluss zur DNA-Abgabe erwirkt worden, sagte ein Polizeisprecher in Bonn am Freitag. Wir sind mit der Quote der Freiwilligkeit sehr zufrieden. Verdächtig sei der Mann wegen seiner Verweigerung nicht. Die Rheinische Post hatte zuvor berichtet.