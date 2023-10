Pflanzaktion im Oberharz: 9000 gespendete Bäume

Mehr zum Thema

Schwangere in Leverkusen tödlich verletzt: Festnahme Eine schwangere Frau ist in Leverkusen auf der Straße attackiert worden und gestorben. Die 35-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie die Ermittler am Samstag zu der Tat von Freitagabend mitteilten. Trotz Reanimationsmaßnahmen und notärztlicher Behandlung erlag die Frau demnach noch am Tatort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen - einen 34 Jahre alten Mann - fest.

Sohn soll Vater tödlich verletzt haben Ein 83 Jahre alter Mann ist in Köln lebensgefährlich verletzt worden und gestorben. Tatverdächtig ist sein 39 Jahre alter Sohn, er wurde festgenommen. Der 39-Jährige sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet, wie die Behörden am Samstag mitteilten.