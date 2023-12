Pferdeschlitten kippt um: Kutscher mitgezogen und gestorben

Mehr zum Thema

Verspätungen und Zugausfälle nach Wintereinbruch im Süden Nach dem Wintereinbruch müssen Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer im Süden Deutschlands voraussichtlich bis zur Wochenmitte mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Das teilte die Deutsche Bahn am Montagmorgen mit. Probleme gebe es vor allem noch ganz im Süden von Baden-Württemberg, sagte eine Bahnsprecherin in Stuttgart.