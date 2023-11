Pferd von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Pferd ist im Vogtlandkreis von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Tier habe am späten Mittwochnachmittag in der Dunkelheit plötzlich auf einer Straße in der Nähe von Weischlitz gestanden, teilte die Polizei mit. Der 61 Jahre alte Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Wagen wurde allerdings stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Woher das Pferd kam und wem es gehörte, war zunächst unklar.