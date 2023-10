Pferd springt aus Anhänger und blockiert Kreisverkehr

Mehr zum Thema

Jugendlicher in U-Haft wegen Überfall auf 19-Jährigen Weil er einen 19-Jährigen in Unterfranken bei einem Raubüberfall schwer verletzt haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Der 17-Jährige stehe im Verdacht, den jungen Mann in Kitzingen zu Boden gebracht sowie diesem sein Handy und Bargeld gestohlen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Ermittelt werde zudem gegen vier weitere Menschen aus dem Umfeld des Verletzten.