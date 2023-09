Pferd muss nach Unfall mit Auto eingeschläfert werden

Mehr zum Thema

900 Einsatzkräfte beenden Katastrophenschutzübung Mit gut 900 Einsatzkräften ist im Süden Vorpommerns am Samstag die zweitägige Großübung Weißer Bussard 2023 des Landeskatastrophenschutzes zu Ende gegangen. Auf einem Bundeswehrgelände bei Torgelow bekämpften sie laut Übungsszenario einen sich seit gut einer Woche ausbreitenden Waldbrand, der mehrere Dörfer bedrohte. Der Ort Riesenbrück musste dabei gegen das Feuer verteidigt, der Nachbarort Uhlenkrug evakuiert werden. Außerdem wurde auf einem ehemaligen Bahngelände in Pasewalk ein Zugunglück mit rund 100 Verletzten simuliert.