Petition: Städte fordern verlässliche Gema-Gebühren

Live-Bilder vom Wohnungseinbruch: Täter in Haft Einbrecher in Leipzig sind auf frischer Tat über Live-Bilder vom Wohnungsinhaber ertappt worden. Während sie einbrachen, wurden dem 36-Jährigen Bilder der Tat übermittelt und er rief die Polizei. Gegen die drei Tatverdächtigen sei am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Feuer mit Schwerverletztem: Polizei nimmt 19-Jährige fest Nach einem Wohnungsbrand im Dresdner Stadtteil Striesen hat die Polizei eine 19-Jährige festgenommen. Die Beamten ermitteln gegen sie wegen versuchten Mordes. Ein 25 Jahre alter Mann konnte sich am Donnerstagmorgen vor dem Feuer über den Balkon retten. Er wurde aber schwer verletzt, wie die Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte. Ein weiterer Hausbewohner wurde ebenfalls über einen Balkon gerettet. Die Frau wird laut Polizeisprecher verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben. Beamte hatten sie demnach im Rahmen einer Fahndung mittags gestellt und in Gewahrsam genommen.